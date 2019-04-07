Hasan Ali Kaldırım ve Mathieu Valbuena Ankaragücü maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu.

Pozisyonları değerlendiremediklerini vurgulayan Hasan Ali, "3 puanı alamadık, niye alamadık, ortada. Gol pozisyonlarımız fazla, net pozisyonları yakaladık ama sezon genelinde devam ettiği gibi kaçırdık maalesef. Orta sahada kaybettiğimiz bir top sonrasında defansın arkasına atılan bir topu süratli oyuncuları iyi değerlendirdi. Biliyorduk, maç öncesinde de konuştuk ama önüne geçemiyorsunuz" dedi.

"GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

Galatasaray maçına odaklandıklarını söyleyen sol bek, "Bugün en iyi oyunlarımızdan birini oynadık ama tek hatamız o. Sezon genelinde bunu üzerimizden atamadık. Üzgünüz, haftaya çok önemli bir maç oynayacağız, ona hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"23 YAŞINDA GİBİ HİSSEDİYORUM"

Çok iyi hazırlandığını söyleyen deneyimli oyuncu, "Kendim hakkımda ne desem, bilmiyorum. Takım kazanamayınca benim golümün bir anlamı yok. Çok çalışıyorum, kendime iyi bakıyorum, bireysel antrenmanlar yapıyorum. 29 yaşındayım ama 22-23 yaşında gibi hissediyorum vücut olarak" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede sonradan oyuna dahil olan Mathieu Valbuena, maçın ardından konuştu.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını kaydeden Valbuena, "3 puanı alamadığımız için iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyemeyiz. İlk yarı bizim kontrolümüzde geçti ama tehlikeli görüntü sergileyemedik. Devreye geride girdik. Kendi aramızda bazı konuşmalar oldu. Hocamız, benden oyuna hareketlilik katmamı istedi, ben de işimi yaptım. Golü bulduk ama maçı kazanmak isterdik. Bunu başaramadığımız için üzgünüz" dedi.

"BEN HAZIRDIM AMA KARAR HOCAMIZIN"

Sakatlığının ardından sahaya çıkmaya hazır olduğunu ancak Yanal'ın bu kararı almadığını kaydeden Fransız oyuncu, "Ben bu maça da hazırdım ama hocamızın kararı, saygı göstermeliyiz. Hazır olmasaydım, zaten sonradan da giremezdim. kendimi çok iyi hissediyorum ama fizik olarak tam anlamıyla iyi olmak için maç oynamalıyım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray derbisi için de görüşleri sorulan deneyimli oyuncu, "Galatasaray ile iyi bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz. Galatasaray'a karşı uzun yıllardan beri gelen bir üstünlüğümüz var, bunu devam ettirmek istiyoruz" cevabını verdi.



