Hasan Şaş'tan transfer açıklaması

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, pazar günü gerçekleşen antrenman sonrasında GS TV'ye transfer çalışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Hasan Şaş, gazetelerde adı geçen bazı isimlerle ilgilenmediklerini açıklarken "O kadar çok yazılıyor ki bazen biz de gülüyoruz. Aboubakar, Diego Costa, Falcao, Nainggolan... Galatasaray'ın hiç ilgilenmediği futbolcuları medyadan duyuyoruz." dedi.

'EN KALİTELİ İSİMLERİ TRANSFER EDECEĞİZ'



Açıklamalarına devam eden Hasan Şaş "Bizim ağzımızdan çıkmadan, biz doğrulatmadan... Zaten bizim kendi basın departmanımız var. Biz bunları açıkça söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş ayrıca "En kaliteli isimleri transfer edeceğiz. Aynı zamanda geleceği de inşa ediyoruz. Ocak ayında yaptık, yine yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

