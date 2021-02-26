Hatayspor açıkladı: Fenerbahçe Boupendza için iyi teklif yaptı

Hatayspor’un Gabonlu golcüsü Aaron Boupendza, Rus temsilcisi Krasnodar FK’ya gitmeyi reddetti. Transferin perde arkasında yaşanan gelişmeleri, Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Radyospor’a açıkladı. Ara transferde Galatasaray'ın 6 milyon Euro önerdiği oyuncuya Fenerbahçe de talip oldu.

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"Yaklaşık 8,5 milyon Euro’dan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20’lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmayı belirtti. Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar’a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil. Futbolcumuz, Hatayspor’da kalmak istiyor. 'Ben bu takıma katkı vermek istiyorum. Buradaki ortam iyi. Hocalarımızın ve arkadaşlarımızın bana bakış açısı iyi. Bu ortamı başka bir yerde bulamam' diyerek kulübümüzde kalmak istedi. Hem biz hem de Krasnodar, Boupendza’nın bu tutumunu hoşgörü ile karşıladık. Gollerine burada devam edecek."

"Bizim için ilginç olan şu, ilk Süper Lig’e çıktığımızda burası Suriye’ye yakın diye kimse gelmek istemiyordu. Ama Hatay’a gelen bir futbolcu bir daha gitmek istemiyor. En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza’nın bedeli 8.5 milyon Euro"

"Açıkçası oyuncumuzun Türkiye’de kalıp, Türkiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe’nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor’da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye’den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı."

Hatayspor formasıyla 23 maça çıkan Gabonlu forvet Boupendza 18 kez fileleri havalandırdı. 1442 dakika sahada kalan oyuncu, 80 dakikada 1 fileleri sarsıyor.