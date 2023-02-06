Hataysporlu Onur'dan haber var

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremden etkilenen illerden biri de Hatay oldu. Hatayspor'da futbolcular Christian Atsu ile Onur Ergün, sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ulaşılamadı. Onur Ergün, sosyal medya hesabından açıklama yaparak durumunun iyi olduğunu belirtti.

Teknik direktör Volkan Demirel'in de yardım çağrısında bulunduğu Hatayspor'da sevindirici haberler gelmeye devam ederken; 4 isim ile kontakt kurulamadı. Teknik heyetten iki isim enkazdan sağ olarak kurtulduğu bildirildi. Futbolculardan Burak Öksüz enkazdan çıkarıldı, Bertuğ Yıldırım'ın ve Kerim Alıcı'nın da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Futbolcular Christian Atsu ile Onur Ergün, sportif direktör Taner Savut ve tercüman Emre'ye ise ulaşılamadı.

ONUR ERGÜN'DEN İYİ HABER

Öte yandan bordo-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Onur Ergün de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Durumunun iyi olduğunu ifade eden Onur Ergün, "Arayan, soran herkese teşekkür ederim. Çıkan haber doğru değil. Gayet iyiyim. Şebeke problemi olduğu için telefonlara cevap veremiyorum. Hepimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

DHA