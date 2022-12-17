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Hazırlık maçında Atiba'ya tepki çeken müdahale

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Beşiktaş ile Giresunspor arasında oynanan hazırlık maçında Giresunsporlu Alper Uludağ'ın Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Atiba'ya yaptığı hareketle tepki çekti.

Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Şenol Güneş'in ekibi, Giresunspor ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Rakibini 5-3'lük skorla mağlup eden siyah-beyazlılarda maç içinde skandal bir olay yaşandı.

Giresunsporlu Alper Uludağ ile Atiba Hutchinson arasında gerginlik yaşandı. O sırada Atiba'yı iten Alper Uludağ'a sosyal medyada tüm takım taraftarları tepki gösterdi.

ATIBA'YI İTTİ

Atiba Hutchinson ve Alper Uludağ arasında gerginlik yaşandı. Sakin bir şekilde rakibiyle konuşmak isteyen Atiba'ya fiziksel güç uygulayan Alper Uludağ, neredeyse tecrübeli oyuncuyu düşürecekti.

Etiketler Beşiktaş atiba beşiktaş dostluk maçı hazırlık maçı maç
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