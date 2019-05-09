Henry Onyekuru Galatasaray'ın takımda kalmasını istediğini açıkladı

Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, ülkesinin basınına transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haberin detayında, Galatasaray'ın Henry Onyekuru'ya şimdi aldığı maaşın tam iki katını teklif ettiği iddia edildi. Onyekuru, "Şu an kontrat konularını konuşamam. Everton'ın bir oyuncusuyum. Sezonun kalanına odaklanmış durumdayım. Menajerim, Everton ile masaya oturacak ve geleceğim hakkında konuşacak." dedi.

"GALATASARAY BENİ TUTMAK İSTİYOR"

"Galatasaray, beni tutmak istiyor. Bu doğru." diyerek sözlerini sürdüren Onyekuru, "Son kararı verecek kişi ben değilim. Benim kararım daha fazla futbol oynayabileceğim bir yerde bulunmak. Menajerim ise kariyerim açısında pozitif adımlarımı atmamı sağlayacaktır. Yine de ben Everton'ın bir futbolcusuyum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA BULUNMAKTAN MUTLUYUM"

Galatasaray'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Nijeryalı yıldız, "Galatasaray formasını giydiğim için keyif alıyorum. Çok sayıda taraftarları var ve beni sürekli destekliyorlar. Kulüp yönetimi ve idaresi de oldukça kaliteli insanlardan oluuyor. Şimdilik, önümdeki maçlarda iyi oynamayı istiyorum. Sezon bitince neler olacağına bakacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Sporx

