Herkes peşindeydi! Erencan Yardımcı'nın bonservisi açıklandı

Galatasaray altyapısından yetişen ve son olarak Eyüpspor'a oradan da kiralık olarak Pendikspor'a transfer olan Erencan Yardımcı için kulübünden resmi açıklama geldi.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen ve performansıyla Fenerbahçe ile Galatasaray'ın radarına giren Erencan Yardımcı için kulüpten açıklama geldi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Erencan Yardımcı için Fransa, Belçika ve İngiltere'den teklif var. Türkiye'de 3 büyük kulüp ve 4 Anadolu kulübü de durumu hakkında bilgi aldı. Erencan, bu sezonu Pendikspor'da tamamlayacak." ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİNİ DUYURDU

Genç forvet için istedikleri bonservisi de duyuran Kulaksız, "Sezon sonu için belirlediğimiz fiyat ise 10 milyon euro. 4 sene önce 400 bin euro'ya transfer ettiğimizde bizi linç edenlerden özür beklemiyoruz fakat helalleşmek adettendir." ifadelerini kullandı.