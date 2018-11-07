Hikmet Karaman'dan Fenerbahçe sözleri

Fenerbahçe'ye gelir misin sorusuna ünlü teknik direktör Hikmet Karaman, "Tabii ki niye gelmeyeyim. Bir kere böyle bir görev geldiği zaman takıma ve lige hakim olacağıma inanıyorum. Bu hakimiyeti daha zor şartlar altında yaşamış bir deneyim var. Ama bizim bunu dile getirmemiz olumsuz oluyor" ifadelerini kullandı.

Karaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe’yi düzlüğe çıkarabilecek teknik direktörler var. Yabancı olabilir ama yabancının şu aşamada etrafı yüzde yüz üst düzey Tür teknik adam tarafından donatılabilmeli. Ama gözü onun yerinde olmayacak. Fenerbahçe’ye gelecek kişi birçok şeyi bilmeli. Ligi, takımı, medyanın etkisini, tribünü... Bazı anlar vardır, antrenmanda beğenmediğin futbolcu derbinin adamıdır, bilmesi lazım. Evet yabancı bir sportif direktör geldi ama ona ışık saçacak bir Türk ekibi olmalı. Bu Türklerin de Comolli’nin yerinde gözü olmamalı ve sadece Fenerbahçe nasıl şampiyon olur düşüncesi içinde çalışacak insanlar olmalı. Fatih Terim’ın DNA’sında Galatasaraylılık var. Kadro yetersizliğine rağmen takımı şampiyon yaptı. Fenerbahçe’de Volkan dışında bu DNA yok. Ali Koç’un DNA’sında var ve Başkan olarak bunu taşıyor. Bu sezon şampiyon Anadolu’dan çıkabilir. Favorim yok. Ligi devrede ilk 6’da tamamlayacak takımlar korkmasın takımı doğru güçlendirsin. Arada onlardan bir şampiyon çıkabilir. İngiltere, Brezilya, Paraguay ve Arjantin’e gittim. Çok faydalı bir futbol kültürü eğitimi oldu. Bu gidişimde Brezilya Ligi’nin pek beğenmedim. Scolari Şenol Güneş’e selam söyledi. Dunga da yakında İstanbul’a gelecek."