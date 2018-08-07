Huesca, Serdar Gürler’i açıkladı !

La Liga ekiplerinden Huesca, Osmanlıspor’da forma giyen milli futbolcu Serdar Gürler’i kadrosuna dahil ettiğini resmen açıkladı. Huesca’nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla Serdar Gürler’e “Hoş geldin” diyen kulüp, 26 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Osmanlıspor’dan 2 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında La Liga temsilcilerinden Huesca’ya transfer olan Serdar Gürler, sağlık kontrolünden de geçti. Kontrolleri tamamlanan Serdar Gürler, 8 Ağustos’ta takımın Vitoria’da sürdürdüğü hazırlık kampına katılacak.