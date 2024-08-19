İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ''yabancı futbolcu'' açıklaması

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Diyarbakır’da önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Diyarbakır Valiliği ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret etti.

Daha sonra Hacıosmanoğlu ve beraberindekiler, merkez Kayapınar ilçesindeki Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Şehmus Özer Tesisleri'ne ziyarette bulundu.

Hacıosmanoğlu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçim sürecinde kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

“BU VATAN VE BU BAYRAK BİZİM”

Seçim sürecinde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı ile konuşmasına değinen Hacıosmanoğlu, "O süreçte de konuştuk. 'Biz futbolu barış ve kardeşliğe hizmet etsin diye Amedspor için çalışıyoruz.' dedi. Bu vatan, bu bayrak bizim. Biz de onu istiyoruz. Vatanıyla, bayrağıyla sorunu olmayan herkes nereye entegre olmak istiyorsa biz onun görevlisi olarak çalışırız." ifadelerini kullandı.

Futbolun en büyük özelliğinin geniş kitlelere hitap etmesi olduğunu kaydeden Hacıosmanoğlu, barışı ve kardeşliği sağlamak için her alanda kullanılması gerektiğini belirtti.

“AMATÖRE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Hacıosmanoğlu, şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bizim de ilkelerimiz o doğrultuda. Adil ve adaletli olacağız. Herkese eşit mesafede, tarafsız olacağız. Futbolun marka değerini yükseltmek için Sayın Başkan az önce gezdirdi. Altyapıya tesisler yapıyorlar. Bunlar sadece Amed Spor'a değil, bütün ülke sathına yayacağız. Tesisler yapabilirsiniz ama tesislerin eğer içini profesyonelce doldurmazsanız oradan ürün çıkmaz. Biz altyapıya çok önem veriyoruz. Amatöre çok önem veriyoruz. Futbolun kalkınmasının da ilk hamlesinin oradan başlaması gerektiğine inanıyoruz. Önceliğimiz o. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber ilkemiz de o. Evet profesyonel ligler devam edecek ama amatörde yarışmacı değil de üreten olması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bir yabancı sıkıntısı var bu ülkede.”