İki Zinedine Zidane yan yana

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı futbolcuları arasında gösterilen Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, kendisi için yapılan heykelinin açılışına katıldı.

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı futbolcuları arasında gösterilen Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, kendisi için yapılan heykelinin açılışına katıldı.

Zidane, Fransa'da müze Grevin'de onuruna yapılan heykelin açılışına katıldı.

Birçok futbolsever 2006 Dünya Kupası'nda İtalya Fransa maçında Materazzi'ye kafa atmasıyla akıllarına kazıdığı, futbolculuk kariyerinden sonra başarılı teknik direktörlüğünü ile bilenen Fransız yıldız bu kez heykelinin açılışını yaptı.

Heykelinin yanında poz veren Zidane, duygulandığını söyledi. 1998 Dünya Kupası'ndan sonra yine aynı müzede geçici bir heykelinin olduğunu söyleyen Zidane, bu durumun çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Espriyi de ihmal etmeyen efsane isim "Bu kez takım elbiseyle ve daha az saçla dönmem maceranın devam ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.