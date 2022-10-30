İlk maçına çıkıyor: Şenol Güneş'e sevgi seli

Valerien Ismael'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında siyah beyazlılardaki ikinci döneminin ilk maçına çıktı.

Valerien Ismael'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Şenol Güneş, Ümraniyespor karşısında siyah beyazlılardaki ikinci döneminin ilk maçına çıktı.

Bu maç öncesi Güneş'e tribünlerden yoğun destek geldi.

İşte Güneş'in ilk açıklamaları

"Benim için biraz zor oldu, nefes nefese geldim, uzun zamandır koşmamıştım. Çok güzel bir ambiyans vardı sahaya çıkınca. Camia için buradayız. Bu güzelliklerin sahaya yansıması lazım. Futbol adına güzel şeyler yapmak istiyoruz."

"Taraftarın heyecanı yeni değil, eskiden beri var. Futbol ve halk, benim dünyam. Yeni bir işe başlarken tabii ki bir heyecan gerekiyordu. 2-3 maç sonra durumumuzu göreceğiz. Sonuçla olan arkadaşlığı değil, arkadaşlıkla olan sonucu istiyoruz."

"Şu anda gördüğüm tablo, hepsinin futbol oynamaya ve başarıya ihtiyacı var. Takımın da var. Aynı şeyi düşünüyoruz, neden yapmayalım?"

Tribünleri selamladı

200. maçına çıktı

Beşiktaş'ta ikinci dönemi Ümraniyespor maçı ile başlayan Şenol Güneş, siyah beyazlıların başında teknik direktör olarak 200. maçına çıktı

"Güneş burada Terim nerede"

Beşiktaş tribünleri maç öncesinde "Güneş burada Terim nerede" tezahüratları yaptı.