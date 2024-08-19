İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona forması giyen 33 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, milli takıma veda ettiğini açıkladı.

Türk asıllı Alman Futbolcu İlkay Gündoğan, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Tecrübeli futbolcu bu kararını şöyle duyurdu:

''Bir süre düşündükten sonra, milli takım kariyerimi sonlandırmanın zamanı geldiğine karar verdim. Ülkemi temsil ederek çıktığım 82 milli maçın her birini büyük bir gururla hatırlıyorum. En büyük onurum, geçtiğimiz yaz ev sahipliği yaptığımız Avrupa Şampiyonası'nda takımımızı kaptan olarak sahaya çıkarmaktı! Yıllar sonra ülkemizi yeniden gururlandırmayı başardık. Ancak turnuva öncesinde bedenimde ve zihnimde bir yorgunluk hissetmeye başlamıştım, bu da beni düşünmeye sevk etti. Kulüp ve milli takım düzeyinde oynanan maçlar da giderek artıyor."

"TEŞEKKÜRLER ALMANYA"

Almanya Milli Takımı'nı taraftar olarak desteklemeye devam edeceğini söyleyen Gündoğan sözlerini şöyle bitirdi:

''Milli takıma kesinlikle bir taraftar olarak destek vermeye devam edeceğim ve umarım hep birlikte yükseliş trendini sürdürebiliriz. Böylece 2026 Dünya Kupası'nda en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olacağımıza dair hiçbir şüphe kalmaz. Harika bir antrenörümüz, çok güçlü bir takımımız ve mükemmel bir takım ruhumuz var. Bu yolda bana eşlik eden tüm taraftarlara, çalışanlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Benim için bir onurdu! Teşekkürler, Almanya! ''