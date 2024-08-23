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İlkay Gündoğan resmen Manchester City'de

İlkay Gündoğan resmen Manchester City'de
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Premier Lig takımı Manchester City, eski oyuncusu İlkay Gündoğan'ı yeniden transfer ettiğini duyurdu.

Barcelona'dan ayrılan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, eski takımına geri döndü. 

Manchester City, resmi bir açıklama yayımlayarak İlkay'ı kadrosuna kattığını açıkladı. 

Barcelona Kulübü'nden ayrılan 33 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcu, Manchester City ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, "Hepimizin beklediği an; yeniden hoş geldin İlkay" ifadeleri kullanıldı.

Gündoğan, geçtiğimiz sezon Barcelona'da 51 kez forma giyerken, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Etiketler ilkay gündoğan Manchester City transfer
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