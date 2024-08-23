İlkay Gündoğan resmen Manchester City'de

Orman yangın küle dönüşen 312 hektarlık ormanlık alana ne olacağı belli oldu

Türkiye'nin Antaya'daki gizli cenneti işgal altında; artık tatilcilere bile yer yok

Türkiye ve Rusya ortak devriyeye başladı

Bankalarda yeni dönem: Havale ve EFT işlemleri artık böyle yapılacak

Kahramanmaraş bir kez daha sallandı