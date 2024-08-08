İlkay Gündoğan Süper Lig'e mi geliyor? Kendisi açıkladı

Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan, isminin Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılmasıyla ilgili olarak, ''Yok öyle bir şey. Reklam çekimi için geldim. Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum'' dedi.

Kariyerini La Liga ekibi Barcelona'da sürdüren İlkay Gündoğan, İstanbul'a geldi. Havalimanında soruları yanıtlayan 33 yaşındaki futbolcu, şu an Türkiye'ye transfer olma ihtimalinin olmadığını söyledi. İlkay Gündoğan, "Yok öyle bir şey. Reklam çekimi için geldim" ifadelerini kullandı.

"BU YAZ KESİN OLMAZ"

Tecrübeli futbolcu, bir gün Galatasaray forması giyecek misin şeklinde gelen soruya ise, "Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz. Bu yaz kesin olmaz" diye cevap verdi.

"FENERBAHÇE İNŞALLAH ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAR"

Fenerbahçe'yi de takip ettiğini belirten İlkay, "Takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme maçları vardı. İnşallah ikinci maçı alırlar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynarlar" sözlerini sarf etti.

"DAHA DA İLERLEYEBİLİRDİLER"

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'teki performansını yorumlayan 33 yaşındaki orta saha, "Güzel hoşuma gitti. Hatta Amerika'da Arda ile buluşmuştuk. Konuştuk biraz. Daha da ilerleyebilirlerdi ama bizim gibi Almanya gibi nasip değilmiş" dedi.

"ÇOK KARAKTERLİ BİR ÇOCUK"

Arda Güler ile karşılıklı oynayacaklarını hatırlatan İlkay, "Kendisini çok severim. Çok da karakterli bir çocuk. İnşallah önü açık olur daha da iyi yerlere gelir. Zaten Real Madrid gibi çok büyük bir takımda. Karşılıklı oynayacağız biz de çok iddialıyız" şeklinde konuştu.

Tecrübeli futbolcu sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Nasip kısmet her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Ailem burada yaşıyor. Tabii ki ailemi daha çok görmek isterim."

DHA