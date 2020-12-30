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  4. 30 Aralık 2020 17:48

İmzalar atıldı! Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İmzalar atıldı! Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
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TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Cenk Laleci'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Ümit Karan'ı getirdi. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 44 yaşındaki teknik adamla 1.5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İzmir'e gelen Ümit Karan, Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin'le birlikte sözleşmeyi imzaladı. Daha sonrasında genç çalıştırıcı, Menemenspor Tesisleri'ni ve Menemen İlçe Stadyumu'nu ziyaret etti.

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