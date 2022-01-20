İngiliz basını Acun Ilıcalı'yı konuşuyor: ''11 yıllık saltanatı noktaladı''

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i satın alması İngiliz basınında geniş yankı buldu.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, medya patronu Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alma işlemlerinin tamamlandığını ve devir teslim prosedürlerinin İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandığını duyurdu.

HEMEN ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Allam Ailesi'nin 11 yıl süren tartışmalı yönetiminden sonra takım üzerindeki tam ve tek yetkili konumuna geçen Acun Ilıcalı, yeni takımının ilk maçını tribünden takip etti. Hull City bu mücadelede rakibi Blackburn Rovers'ı 2-0 devirdi. Hull City'nin Acun Ilıcalı sonrasında ilk maçında galibiyete uzanması İngiltere basınında geniş yer buldu. Ada basını, Ilıcalı döneminin hemen etkisini gösterdiği yönünde yorumlarda bulundu.

MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Hull Daily Mail: Türk Lokumu! Hull City için bir devrin sonu. Medya imparatoru Acun Ilıcalı, devir - teslim işlemlerini tamamladı. Güzel bir yolculuğun başlangıcı. Acun Ilıcalı, Kaplanlar'ı satın alarak bir hayalini daha gerçekleştirdi.

Daily Mail: Acun Ilıcalı, Hull City'i satın alarak Allam Ailesi'nin Doğu Yorkshire'daki 11 yıllık saltanatını noktaladı.

The Guardian: Hull City'nin Blackburn Rovers'ı devirdiği büyük günde Acun Ilıcalı hayalini kurduğu satın almayı resmileştirdi. Türk televizyoncu, federasyondan onay aldı. Ilıcalı, 'güzel yolculuğuna' 2-0'lık Blackburn galibiyetiyle başladı.

BBC: Championship takımı Hull City, Türk menşeli Acun Medya tarafından satın alındı. Devir teslim işlemi İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandı ve Acun'un başa geçmesi etkisini hemen gösterdi.

Mirror: Türk Simon Cowell, Championship ekiplerinden Hull City'nin satın alma işlemlerini tamamladı.. Kaplanlar'ın artık yeni bir sahibi var; Acun Ilıcalı. Birçok taraftar, Allam Ailesi'nin tutucu hanedanlığının son bulmasından dolayı mutlu.

"EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Hull City'nin yeni sahibi Acun Ilıcalı, imzalar atıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var." dedi.