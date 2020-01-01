Adama Traore: İnanması zor biliyorum ama ağırlık kaldırmıyorum

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Adama Traore, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İNANMASI ZOR AMA AĞIRLIK KALDIRMIYORUM"

Güçlü fiziği ve kaslı görüntüsüyle taraftarlarca Amerikan futbolu ve ragbi oyuncularına benzetilen 23 yaşındaki yıldız, “Ağırlık kaldırmıyorum. İnanması zor biliyorum ama ağırlık kaldırmıyorum. Benim durumum genetik” dedi.

"BARCELONA OLMAZSA REAL MADRID'E GİDEBİLİRİM"

Traore, "Eğer Barcelona'ya geri dönmek gibi bir seçeneğim kalmazsa, Real Madrid'e gidebilirim. Barcelona ile bir yanlış anlaşılma yaşadım. İspanya'ya geri dönebilirim ancak İngiltere'nin en iyilerinden biri olmaya söz verdim" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu bu sezon Wolverhampton ile 30 resmi maçta 5 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

