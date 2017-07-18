Alexis Sanchez'in taliplisi kalmadı

Ülkesi Şili basınına verdiği bir demeçle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyleyerek ayrılık sinyali veren Alexis Sanchez'i isteyen kulüpler bir bir bu transferden vazgeçiyor.

Yıldız oyuncuyu renklerine katmak için bir süredir Arsenal'le temas halinde olan Bayern Münih, Şilili yıldızdan vazgeçerek, Alexis için herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını duyurdu.

Alman devinin başkanı Karl-Heinz Rummenige, "Forvet bölgesi için planlarımızdaki tüm transferleri yaptık. Teknik direktörümüz Carlo Ancelotti başka bir oyuncu istemiyor. Bu nedenle Alexis Sanchez ile ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir ara Manchester City'nin Şilili yıldızla ilgilendiği haberleri üzerine, Arsenal Menajeri Wenger yıldız oyuncuyu Premier Lig'den bir rakiplerine satmayacaklarını söylemişti.