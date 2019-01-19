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  5. 19 Ocak 2019 22:38

Arsenal 2 - 0 Chelsea

Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal evinde Chelsea'yi Lacazette ve Koscielny'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Arsenal 2 - 0 Chelsea
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İngiltere Premier Lig'de oynanan Londra derbisinde Arsenal, sahasında Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

Ligin 23. haftasında Emirates Stadı'nda Chelsea'yi ağırlayan Arsenal, 14. dakikada Alexandre Lacazette ve 39. dakikada Laurent Koscielny'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda skoru koruyan ve sahadan galibiyetle ayrılan ev sahibi ekip, puanını 44'e çıkardı. Chelsea ise 47 puanda kaldı.

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yedek başladığı karşılaşmada forma şansı bulamadı.

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