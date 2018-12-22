  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 22 Aralık 2018 18:40

Arsenal 3 - 1 Burnley

Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal evinde Burnley'i 3-1 yendi. Goller Aubameyang (2) ve Iwobi'den geldi.

Arsenal 3 - 1 Burnley
A+ A-

Arsenal, zaman zaman zorlandığı maçta Burnley'i 3-1 mağlup ederken, 3 puanı getiren isim attığı iki golle Pierre Aubameyang oldu.

Arsenal maça hızlı başlarken, 14. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıda bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan Arsenal yine Pierre Aubameyang'ın 48. dakikadaki golüyle 2-0 öne geçti.

Bu golden sonra Arsenal'in farkı daha da artırması beklenirken, Burnley 63. dakikada Ashley Barnes'in golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda Burnley baskını kıramayı başaran Arsenal 90. dakikada Alex Iwobi'nin golüyle skoru 3-1'e getirdi ve müsabaka bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla Arsenal puanını 37 yaparken, Burnley ise 12 puanda kaldı.

Alex Iwobi , Arsenal - Burnley , Pierre-Emerick Aubameyang
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM