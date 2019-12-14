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  5. 14 Aralık 2019 16:59

Arsenal'den flaş Mesut Özil açıklaması!

Mesut Özil'in Doğu Türkistan ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımı Çin'de büyük tepki çekti. Arsenal kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayımlamak zorunda kaldı.

Arsenal'den flaş Mesut Özil açıklaması!
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Arsenal forması giyen Türk asıllı Mesut Özil, dün yaptığı paylaşımla Çin’in Doğu Türkistan’daki insan hakları ihlallerine ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasına sert tepki göstermişti.

Yıldız oyuncunun bu paylaşımı Çin’de büyük rahatsızlık yarattı. Çin basınında yer alan haberlere göre bu paylaşım, geçtiğimiz aylarda Houston Rockets’ın Genel Menajeri Daryl Morey’in “Hong Kong’u özgür bırakın” tweetinden bile daha ağır bulundu.

Konuyla ilgili Çin’in sosyal medya platformu Weibo’daki hesabından bir paylaşım yapan Arsenal, bu paylaşımın Mesut Özil’in kişisel fikri olduğunu ve bir futbol kulübü olan Arsenal’in prensip olarak politik konulara girmediğini bildirdi.

Ancak bu açıklama da Çinliler tarafından yeterli bulunmadı.

İngiliz ekibinin Çin’de birçok yatırımı bulunuyor.

MESUT ÖZİL'İN O PAYLAŞIMI Bu gönderiyi Instagramda gör

#HayırlıCumalarDoğuTürkistan ????????

Mesut Özil (@m10_official)in paylaştığı bir gönderi (13 Ara, 2019, 2:37öö PST)

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Çin , açıklama , doğu türkistan , arsenal , mesut ozil
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