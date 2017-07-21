Arsenal’den Lemar için 45 milyon Euro

Monaco ile çok iyi bir sezon geçiren Fransız milli futbolcu Thomas Lemar’ı kadrosuna katmaya çalışan Arsenal, prenslik kulübüne 45 milyon euro’luk bir teklif sundu.

Bu rakamı beğenmeyen Monaco yönetimi teklifi geri çevirdi ve kapıyı 90 milyon euro’dan açacaklarını bildirdi.

Milli takımda da düzenli olarak süre almaya başlayan Lemar için Arsenal’in teklifi yukarı çekmesi halinde transferin gerçekleşeceği söyleniyor.

L’Equipe gazetesinde çıkan dedikodulara göre, 60 milyonluk bir teklif Monaco’nun gardını düşürebilir.