Bournemouth 1 - 2 Arsenal (Premier Lig)

Şampiyonluk iddiasındaki ekiplerden Arsenal, Bournemouth'u deplasmanda 2-1 yendi. Kulübün en çok kazanan ismi Mesut Özil'in yedek başladığı ve süre alamadığı maçta Bournemouth daha etkili bir görüntü sergiledi. Buna karşın, 30. dakikada Jefferson Lerma, kendi kalesine de olsa harika bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve Arsenal'i 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona erecek derken; 45+1'de Joshua King, 4 maç sonra yeşil sahalara döndüğü maçta güzel bir vuruşla skoru eşitledi.

Maçın skorunu değiştiren isim 67. dakikadaki golüyle aubameyang oldu. Kolasinac'ın soldan ortasını yatarak ağlarla buluşturan Aubameyang, Arsenal'i 2-1 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arsenal sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Üst üste 3. maçını da kaybeden Bournemouth, 20 puanda kaldı. Arsenal ise 3 maçlık beraberliği sonlandırdı ve puanını 25'e çıkararak zirveyi takibini sürdürdü. Resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkaran Arsenal, 4. sıradaki Chelsea ile arasındaki puan farkını da 1'e indirdi.

