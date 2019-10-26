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  5. 26 Ekim 2019 21:47

Burnley 2 - 4 Chelsea

İngiltere Premier Lig'de Chelsea deplasmanda Burnley'yi 4-2 yendi. 3 gol atan Christian Pulisic, ligde hat-trick yapan en genç oyuncu oldu.

Burnley 2 - 4 Chelsea
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Londra ekibi, ligin 10. haftasında Burnley'nin konuğu oldu. Chelsea, 21 ve 45. dakikalarda 21 yaşındaki yıldızı Christian Pulisic'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Christian Pulisic, 56. dakikada bir gol daha atarak "hat-trick" yaptı. Bu golden 2 dakika sonra sahneye çıkan Willian farkı 4'e çıkardı. Ev sahibi ekip, 86. dakikada Jay Rodriguez ve 89. dakikada Dwight McNeil ile 2 gol atsada yenilmekten kurtulamadı.

Bu skorla Chelsea puanını 20'ye çıkarırken, Burnley 12 punda kaldı.

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Futbol , Premier Lig , chelsea , Burnley , Christian Pulisic
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