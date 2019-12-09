Çağlar Söyüncü, Virgil van Dijk'ı geride bıraktı!

İngiltere Premier Lig'de sezonun en büyük sürprizi yapan Leicester City'de forma giyen milli gururumuz Çağlar Söyüncü istatistiklerde de dikkat çekiyor.

Yapılan resmi istatistik karşılaştırmalarında 84 milyon euroluk Virgil Van Dijk'a kafa tutan Çağlar Söyüncü, istatistiksel olarak yanına Premier Lig'de oynayan hiç bir defans oyuncusunu da yaklaştırmıyor.

Leicester City'de sezon başından beri gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve dev kulüplerin radarına giren Çağlar Söyüncü için çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Ballon d'Or ödülünde Lionel Messi'nin ardından ikinci sırada yer alan ve çok sayıda futbolsevere göre ödülü kazanması gerektiği savunulan Virgil van Dijk, bu sezon Çağlar Söyüncü'nün gerisinde kaldı.

Çağlar Söyüncü, gol yenilmeyen maçlara Van Dijk'a 7-3 üstünlük kurrdu. Milli oyuncunun formasını giydiği Leicester City, bu sezon 10 gol kalesinde görürken Liverpool'da bu rakam 14 oldu.

Genç savunma oyuncusu bu sezon 10 kez şut engellerken Hollandalı stoper bu alanda 8'de kaldı. Ayrıca Çağlar Söyüncü, Van Dijk'ı pas arası 24-16 ve top kapma 28-13 istatistiklerinde de geçti.



