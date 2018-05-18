Carvalhal'ın İngiltere macerası kısa sürdü

Swansea City'de Aralık ayında takımın başına getirilen menajer Carlos Carvalhal'ın görevine son verildi.

Bu sezon ligde 38 maçta 8 galibiyet 21 mağlubiyet alan Swansea 33 puanla küme düşmüştü.

52 yaşındaki teknik adam, Türkiye'de Beşiktaş ve Başakşehir'de (İstanbul Büyükşehir Belediye) görev yapmıştı.



Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal 4 Aralık 1965, Braga'da doğdu. Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde defans oyuncusu olarak görev yapmıştır. Portekiz'de Braga, Maritimo gibi takımlarları çalıştırdıktan Türkiye'de de görev yapmıştı.