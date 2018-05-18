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  5. 18 Mayıs 2018 17:58

Carvalhal'ın İngiltere macerası kısa sürdü

İngiltere Premier Lig'den bu sezon düşen Swansea City, teknik direktörleri Carlos Carvalhal ile sözleşme yenilemedi.

Carvalhal'ın İngiltere macerası kısa sürdü
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İngiltere Premier Ligi'nden düşen Swansea'de Portekizli Teknik Direktör Carlos Carvalhal'ın görevine son verildi.

Swansea City'de Aralık ayında takımın başına getirilen menajer Carlos Carvalhal'ın görevine son verildi. 

Bu sezon ligde 38 maçta 8 galibiyet 21 mağlubiyet alan Swansea 33 puanla küme düşmüştü.

52 yaşındaki teknik adam, Türkiye'de Beşiktaş ve Başakşehir'de (İstanbul Büyükşehir Belediye) görev yapmıştı.

Carlos Augusto Soares da Costa Faria Carvalhal 4 Aralık 1965, Braga'da doğdu. Portekizli eski futbolcu ve teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde defans oyuncusu olarak görev yapmıştır. Portekiz'de Braga, Maritimo gibi takımlarları çalıştırdıktan Türkiye'de de görev yapmıştı.

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