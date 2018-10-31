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  5. 31 Ekim 2018 11:15

Çaylar Söyüncü: Bundesliga ile Premier Lig arasında...

Leicester City formasıyla bu sezon ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Çağlar Söyüncü önemli açıklamalarda bulundu.

Çaylar Söyüncü: Bundesliga ile Premier Lig arasında...
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Sezon başında 21 milyon euro karşılığında Leicester City’e transfer olan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü beIn Sports Haber’de telefonla katıldığı bir programda kariyeriyle alakalı konuştu.

Leicester City’nin West Ham United ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan başlayan genç oyuncu, Premier Lig çatısı altında Leicester City forması giydiği için mutlu olduğunu söyledi.

“NBA nasıl basketbol için zirve bir lig ise, Premier Lig’de futbol için aynı şekilde çok değerli. Bundesliga’da da forma giydim ama orayla bura arasında ciddi bir hız farkı olduğunu düşünüyorum. Çok şükür ilk maçıma da çıktım. Benim açımdan güzel bir maçtı. Maçtan sonra olaylar ise gerçekten çok üzücüydü.” dedi.

Çağlar Söyüncü , Leicester City
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