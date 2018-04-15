Cenk Tosun bu kez gol atmadı, kurtardı !

İngiltere Premier Lig 34. hafta karşılaşmasında Swansea City deplasmanına konuk olan Everton, öne geçtiği maçı 1-1’lik beraberlikle tamamlarken maça ilk 11’de başlayan Cenk tosun 90 dakika sahada kaldı.

Mücadelenin 43. dakikasında Kyle Naughton’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Everton, ilk yarıyı bu skorla önde sonlandırdı. İkinci yarıda beraberlik için bastıran ev sahibi Swansea City 71’de Jordan Ayew’in attığı golle durumu 1-1’e getirdi.

Bu golden önceki pozisyonda Cenk Tosun çizgiden bir topu çıkartarak gole engel oldu ama pozisyonun devamında gelen golde çaresiz kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik bearberlike sona erdi.

Bu sonucun ardından Everton puanını 42 yaparken kümede kalma mücadelesi veren Swansea City 33 puana ulaştı. Everton gelecek hafta sahasında Newcastle United’ı ağırlarken Swansea City deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.