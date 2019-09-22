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  5. 22 Eylül 2019 21:16

Chelsea 1 - 2 Liverpool

İngiltere'de haftanın maçında Liverpool, Chelsea'yi deplasmanda 2-1 yenerek 6'da 6 yaptı.

Chelsea 1 - 2 Liverpool
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İngiltere'de geride kalan 5 haftada sahadan galibiyetle ayrılan lig lideri Liverpool, Chelsea'ye konuk oldu. Maça etkili başlayan Liverpool, 14. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın müthiş füzesiyle 1-0 öne geçti.

27'de Chelsea'nin Azpilicuelta'yla bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 3 dakika sonra ise Liverpool, Firmino'nun kafasıyla deplasmanda 2-0'ı buldu.

dakikada N'Golo Kante'nin golü Chelsea'ye yetmedi ve Liverpool 2-1 galip ayrılarak 6'da 6 ile liderliğini sürdürdü.

Premier Lig'de günün diğer maçlarından alınan sonuçlar ise şöyle:

Arsenal 3 - 2 Aston Villa
Crystal Palace 1 - 1 Wolverhampton
West Ham United 2 - 0 Manchester United

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chelsea , arsenal , liverpool
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