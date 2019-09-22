Chelsea 1 - 2 Liverpool

İngiltere'de geride kalan 5 haftada sahadan galibiyetle ayrılan lig lideri Liverpool, Chelsea'ye konuk oldu. Maça etkili başlayan Liverpool, 14. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın müthiş füzesiyle 1-0 öne geçti.
27'de Chelsea'nin Azpilicuelta'yla bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi. 3 dakika sonra ise Liverpool, Firmino'nun kafasıyla deplasmanda 2-0'ı buldu.dakikada N'Golo Kante'nin golü Chelsea'ye yetmedi ve Liverpool 2-1 galip ayrılarak 6'da 6 ile liderliğini sürdürdü.
Premier Lig'de günün diğer maçlarından alınan sonuçlar ise şöyle:
Arsenal 3 - 2 Aston Villa
Crystal Palace 1 - 1 Wolverhampton
West Ham United 2 - 0 Manchester United
Haber3.com'a Google'da abone olun