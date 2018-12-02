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  5. 02 Aralık 2018 17:24

Chelsea 2 - 0 Fulham (Premier Lig)

Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea, sahasında Fulham'ı konuk etti. Londra derbisinde gülen taraf, 2-0'lık sonuçla Chelsea oldu. 2 maç sonra galibiyetle tanışan Chelsea'ye 3 puanı getiren golleri 4. dakikada Pedro ve 82. dakikada Ruben Loftus-Cheek attı.

Chelsea 2 - 0 Fulham (Premier Lig)
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İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Chelsea, 14. haftada sahasında ağırladığı Fulham'ı her iki yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta ligdeki ilk yenilgilerini alan Maviler, henüz 4'üncü dakikada N'Golo Kante'nin asistinde Pedro'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk devreyi bu skorla önde tamamlayan Maurizio Sarri'nin öğrencileri, 84'te de Ruben Loftus-Cheek'in golüyle son sözü söyledi ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Chelsea, puanını 31'e yükseltirken son sıradaki Fulham ise 8 puanda kaldı.

fulham , Premier Lig , chelsea
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