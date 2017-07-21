Chelsea Morata'yı resmen açıkladı !

Chelsea, Alvaro Morata transferini açıkladı. Antonio Conte sonunda muradına erdi. Romelu Lukaku’nun Manchester United’a kaptıran Chelsea, Real Madrid’in yıldızı Alvaro Morata’yı kadrosuna kattı. C

Milan’ın da çok istediği İspanyol forvet, dün Real Madrid’in ABD kampından ayrılarak Londra’ya gitti. Havalimanında, İspanya’dan gelen eşi Alice Campello ile buluşarak Chelsea’nin tesislerine gitti. Morata, neden Maviler’i tercih ettiği yönündeki soruya, “Çünkü burası en iyi kulüp. Conte de dünyadaki en iyi menacerlerden biri ve yeniden onunla çalışacağım için çok mutluyum” dedi.

Torres’i geride bıraktı

Chelsea, Alvaro Morata için Real Madrid’e 58 milyon Pound (267 milyon TL) ödeyecek ancak bu rakam bonuslarla birlikte 70 milyon Pound’a (322 milyon TL) yükselecek.

Morata böylece, 2011 yılında 50 milyon Pound’a (230 milyon TL) Liverpool’dan Chelsea’ye giden Fernando Torres’i geride bırakarak tarihin en pahalı İspanyol futbolcusu oldu. İngiliz deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu haftalık 155 bin Pound (713 bin TL) alacak. Ayrıca Morata, Chelsea'nin de en pahalı transferi oldu.