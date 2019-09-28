Chelsea'nin evinde yüzü güldü

Londra ekibi, ligin 7. haftasında Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'ı ağırladı.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle geçen maçta Chelsea, Jorginho'un 50. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, 76. dakikada Willian'ın attığı gol skoru 2-0 olarak belirledi.
Londra ekibi Chelsea, bu sezon iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.
Chelsea bu sonuçla ligdeki puanını 11'e çıkarırken, Brighton & Hove Albion 6 puanda kaldı.
TOTTENHAM 10 KİŞİ KAZANDI
Ligin 7. hafta maçında Tottenham, sahasında Southampton'ı konuk etti.
Ev sahibi ekip, Tanguy Ndombele'nin 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham'da defans oyuncusu Serge Aurier, 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
Southampton, Danny Ings'in 39. dakikada attığı golle eşitliği yakalasa da, Harry Kane 43. dakikada Londra ekibini tekrar öne geçirdi ve maç 2-1 sona erdi.
Bu sonuçla Tottenham puanını 11'e çıkarırken, Southampton 7 puanda kaldı.
WOLVERHAMPTON'DAN İLK GALİBİYET
Wolverhampton, ligin 7. haftasında Molineux Stadı'nda Watford'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, Matt Doherty'nin 18. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 68. dakikada Daryl Janmaat kendi kalesine gol atınca Wolverhampton maçı 2-0 kazandı.
Bu skorla ligdeki ilk galibiyetini alan Wolverhampton puanını 7'ye çıkarırken, sonuncu sırada yer alan Watford 2 puanda kaldı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında 3 Ekim Perşembe günü sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak.
Premier Lig'de bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;
Bournemouth 2 - 2 West Ham United
Wolverhapton 2 - 0 Watford
Tottenham 2 - 1 Southampton
Aston Villa 2 - 2 Burnley
Crystal Palace 2 - 0 Norwich City
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