Chris Smalling'in hesabı hacklenip profiline Fatih Terim fotoğrafı kondu

Manchester United'da zaman zaman formasını kaptıran Chris Smalling, twitter hesabı hacklendi. Bir Türk hacker tarafından ele geçirilen hesabın profil resmine Türk bayrağı konuldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hesabının paylaşıldığı hesapta, "Kral Fatih Terim" ile "Türkler buradaydı" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz oyuncunun sosyal medya hesabının hacklenmesinin ardından ilginç yorumlar yapıldı. Bazı kullanıcılar, "David de Gea'yı getir hesabını kurtarsın, Arda Turan'ın babası mı hackledi? Smalling'in savunamadığı başka bir şey" ifadelerini kullandılar.