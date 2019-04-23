City'ye De Bruyne'den kötü haber

Premier Lig'de son düzlüğe girilirken Liverpool ile birlikte kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City'de Kevin de Bruyne sıkıntısı yaşanıyor.

Manchester City'nin Tottenham ile oynadığı mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Kevin de Bruyne'nin derbide görev yapamayacağını belirten Guardiola, ''Bu bir kas sorunu ve önümüzdeki günlerde neler olacağına bakacağız ama Kevin yarın bizimle olmayacak. Sezon sonuna kadar belki bir ya da iki maçta oynayabilir, hem onunla hem de doktorlarla durumunu konuşacağız'' açıklamalarında bulundu.

MANCHESTER CITY'NİN BU SEZON ATTIĞI 150 GOL

"MAHREZ BİZİMLE KALACAK"

Pep Guardiola, adı transfer dedikodularına karışan Riyadh Mahrez'in ise takımdan ayrılmayacağını belirterek, ''Mahrez gelecek sezon bizimle olacak, sonra bir sezon daha, bir sezon daha... Onunla konuşma gereği duymadım. Burada rekabetin olduğunu herkes biliyor. Burada o da mutlu, biz de mutluyuz'' dedi.

Liverpool'dan bir maç eksiği bulunan Manchester City, Premier Lig sıralamasında rakibinin 2 puan gerisinde, ikinci sırada yer alıyor. Pep Guardiola'nın ekibi, 24 Nisan Çarşamba gecesi (yarın) derbide Manchester United'ın konuğu olacak.

