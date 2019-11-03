Crystal Palace 0 - 2 Leicester City

İngiltere Premier Lig'de Southampton'ı deplasmanda 9-0 yenerek dikkatleri üzerine çeken Brendan Rodgers'ın takımı Leicester City, 11. hafta mücadelesinde Crystal Palace'a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 57. dakikasında milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sahneye çıktı. Çağlar, Maddison'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu kafayla ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirirken, İngiliz ekibindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

LEICESTER'DA GOL ATAN İKİNCİ TÜRK OLDU

Maçta son sözü ise 88. dakikada Jamie Vardy söyledi. Leicester City, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılırken; Çağlar Söyüncü, Mustafa İzzet'in ardından Leicester City formasıyla gol atan ikinci Türk futbolcu oldu.

Bu sonuçla Leicester City puanını 23'e çıkararak averajla Chelsea'nin önünde 3. sırada yer aldı. Crystal Palace ise 15 puanda kaldı.

