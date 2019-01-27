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  5. 27 Ocak 2019 21:37

Crystal Palace 2 - 0 Tottenham (FA Cup)

İngiltere'de FA Cup 4. Tur maçında Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta maçı 2-0 kazanan ev sahibi Crystal Palace, tur atlayan taraf oldu.

Crystal Palace 2 - 0 Tottenham (FA Cup)
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İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Crystal Palace, Tottenham'ı 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Federasyon Kupası 4. turunda Crystal Palace, Selhurst Park'ta Tottenham'ı ağırladı.

Crystal Palace, 9. dakikada Connor Wickham ve 34. dakikada penaltıdan Andros Townsend'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 5. tura çıktı.

Tottenham'da Kieran Trippier, 44. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Bu arada Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Tottenham, İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea'ye kaybettikten sonra Federasyon Kupası'nda da Crystal Palace'a yenildi ve bir hafta içinde iki kupadan elenmiş oldu.

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