Defoe, Bradley'in ardından gözyaşlarına boğuldu

Nöroblastom hastası 6 yaşındaki Sunderland taraftarı Bradley Lowery dün gece hayatını kaybetti. Nöroblastom hakkında dünya çapında farkındalık yaratan minik Bradley’nin ölümü büyük bir üzüntüye neden oldu. Bradley’nin en sevdiği futbolcu Jermain Defoe, hastalık süresince onunla arkadaş olmuş, sonrasında da minik dostunu yalnız bırakmamıştı.

Kötü haberin açıklanmasının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Defoe, dostu Bradley’den bahsederken gözyaşlarını tutamadı. Soruları yanıtlamadan önce basın mensuplarından kendini toparlamak için süre istedi. Onun mücadelesinin, cesaretinin altını çizdi.

İkilinin özel arkadaşlığı Şubat ayında başlamıştı. Defoe ve arkadaşları Bradley’yi hastanede ziyaret etmişti. Defoe bu ziyareti anlatarak başladı konuşmasına:

“Odaya girer girmez, ayağa fırladı ve seslendi: ‘Yatağa gel’. Üstümü örttü. Annesine ‘Işığı kapatır mısın?’ dedi. Sadece sarılıp uyumak istiyordu. İnanılmaz duyguyu tahmin edebilirsiniz. Gözleriniz doluyor ama duygularınızı gösteremezsiniz. Çünkü o daha çok küçük ve üzgün olduğunuzu göstermek istemiyorsunuz”.

“Çok zor oldu. Zor oldu. İçimde bu kadar tutmak. Ailem ve onun ailesi için güçlü olmaya çalıştım hissetiklerimi kelimelere nasıl dökeceğim bilmiyorum. Brads ile zaman geçirmek çok özeldi”.

“İlk tanıştığımda hasta olduğuna inanamadım, çünkü benim üstüme atladı. Bir anda o bağ oluştu. Enerjisi her odayı değiştirir. Harika bir karakterdi”.

“Bir çocuğun bu kadar uzun süre bunları yaşadığını görmek çok zor. Her gün aile ile konuştum. Birkaç gün önce de yanındaydım. Acı çektiğini görmek çok zordu”.

“Hayatım boyunca her zaman kalbimde olacak. Ne diyebilirim. Ailesi için hep buradayız. Çok zor. Her şeye başka gözlerle bakmaya başlıyorsunuz”.