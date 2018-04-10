Eşini bahiste ortaya koydu, kaybedince de...

Premier Lig’deki Manchester derbisi üzerine Afrika’da inanılmaz bir bahis oynandığı ortaya çıktı. Tanzanya'da yaşayan iki arkadaş Armani Stanley ve Tony Shilla, Manchester derbisinde ortaya eşlerini koyarak enteresan bir işe giriştiler.

Nairobi News'in haberine göre; Armani Stanley, Manchester City'nin Manchester United karşısında kazanacağını öne sürdü. Tony Shilla ise Manchester United'ın buna izin vermeyeceğinde ısrarcıydı. İkili daha sonra bu konuda iddiaya girdi ve kazananın 1 hafta boyunca arkadaşının eşini almasına karar verildi.

İkili bunu sosyal medyaya da taşıdı. Armani Stanley, “Manchester City, Manchester United karşısında kazanıp şampiyon olamazsa eşimi 1 haftalığına Tony Shilla'ya vereceğim. Akıl sağlığım yerinde ve bu anlaşmaya zorlanmadım” şeklinde bir yazı paylaştı.

Aynı yazıyı Tony Shilla da paylaşınca gündem biranda bu iki Tanzanyalı adam oldu. Manchester United deplasmanda 3-2 kazanınca Armani Stanley bahsi ve dolayısıyla eşini kaybetti.

BENZER OLAYLAR YİNE YAŞANMIŞTI

Tanzanya'da yaşanan bu olaya benzer olaylar her zaman gündeme geliyor. Geçtiğimiz aylarda Hindistanlı bir oyuncu eşini kumar masasına alet etmiş ve bahsi kaybetmişti. Eşi de haliyle bu kumar bağımlısı kocasını terk etmişti.

Benzer bir olay 2013 yılında Uganda'da yaşandı. Bir Arsenal taraftarı Manchester United maçı öncesinde karısını ve evini kumara konu etmişti. Sonuçta kaybeden olarak hem eşinden hem de çocuklarından olmuştu.