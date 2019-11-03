Everton 1 - 1 Tottenham

İngiltere Premier Lig'de 11. hafta maçında Everton ile Tottenham karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında Tottenham, 63. dakikada Dele Alli'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 68. dakikasında Theo Walcott'un yerine oyuna giren Cenk Tosun, 90+7'de attığı golle taraftarlarına çılgın sevinç yaşattı ve bu gol, maçın skorunu belirledi.

Bu sezon Premier Lig'de 3. maçında görev yapan Cenk Tosun, Tottenham ağlarına kafayla gönderdiği top sonrasını, sezonun ilk golünü atmış oldu.

