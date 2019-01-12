Everton, Cenk Tosun'u 22.5 milyon Euro'ya satış listesine koydu

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun'un satış listesine konulduğu iddia edildi. İngiliz basınına göre bonservis bedeli olarak 22.5 milyon Euro belirlendi.

Teknik direktörlüğe Marco Silva'nın getirilmesinin ardından Everton'da forma şansı bulamayan Cenk Tosun satış listesine konuldu.

Liverpool Echo'da yer alan habere göre Beşiktaş'tan geçtiğimiz sezonun devre arasında 22 milyon Euro'ya transfer olan yıldız isim, gözden düşerek satış listesine konuldu.

Kadrosuna takviye yapmak için önce oyuncu satışı yapması gereken Everton, Cenk Tosun'un bonservisi ise 22.5 milyon Euro olarak belirledi.

