Everton hız kesmiyor sırada Oliver Giroud var

Transferin İngitere'deki hızlı takımı Everton son sürat hamelelere devam ediyor. Son olarak Wayne Rooney'i 13 yıllık aranın ardından kadrosuna katan Merseyside ekibi bir forvet transferini daha bitirmeye yakın. Everton 85 milyon Euro'ya Manchester United'a sattığı Romelu Lukaku'nun boşluğunu Arsenal'in Fransız forveti Oliver Giroud ile kapatmak istiyor.

Alexandre Lacazzette'in O.Lyon'dan transferi sonrası takımdan ayrılması beklenen 30 yaşındaki forvetin adı birçok Premier Lig ekibiyle anılıyor. Giroud'u özellikle Slaven Bilic'in menajerliğini yaptığı West Ham United'ın çok istediği belirtilirken Lukaku transferinin geliriyle eli güçlenen Everton'ın bu transfere daha yakın olduğu kaydedildi.

Yaz transfer döneminde Jordan Pickford, Michael Keane, Davy Klaassen, Henry Onyekuru, Sandro Ramirez ve Wayne Rooney transferlerine 100 milyon Euro civarı para harcayan Everton'ın, Giroud'nun yanı sıra Swansea forması giyen Gylfi Sigurdsson'un da transferini bitirmeye yakın olduğu iddia edildi.





