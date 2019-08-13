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  5. 13 Ağustos 2019 21:06

FIFA Manchester City'ye 370 bin frang para cezası verdi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 18 yaşından küçük yabancı oyuncuların transferinde ve kayıt işlemlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle İngiltere temsilcisi Manchester City'ye para cezası verdi.

FIFA Manchester City'ye 370 bin frang para cezası verdi
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FIFA tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun disiplin komitesince açılan soruşturmanın sonuçlandığı ve Manchester City'nin, 18 yaşından küçük yabancı oyuncuların transferinde ve kayıt işlemlerinde usulsüzlük yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Manchester City'nin hatalı olduğunu kabul etmesinin göz önüne alındığının vurgulandığı açıklamada, İngiliz kulübüne 370 bin İsviçre frangı (2 milyon 109 bin lira) para cezası verildiği kaydedildi.

FIFA, aynı gerekçeyle geçen şubat ayında Chelsea'ye iki dönem transferden men cezası vermişti.

fifa , Manchester City
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