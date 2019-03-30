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  5. 30 Mart 2019 20:58

Huddersfield Town, Premier Lig'den düşen ilk takım oldu

Premier Lig'de Crystal Palace, sahasında Huddersfield Town'ı 2-0 mağlup etti. Konuk ekip bu sonuçla geçen sezon çıktığı Premier Lig'den düşen ilk takım olmayı garantiledi.

Huddersfield Town, Premier Lig'den düşen ilk takım oldu
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İngiltere Premier Lig'de 32. hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Crystal Palace ile Huddersfield Town karşılaştı. Crystal Palace'ın maçı 2-0 kazanmasının ardından Huddersfield Town küme düştü.

Crystal Palace'ın gollerini 76. dakikada Luka Milivojevic (penaltı) ve 88. dakikada Patrick van Aanholt kaydetti. Bu galibiyetin ardından Crystal Palace puanını 36'ya yükselti.

Son sırada yer alan 14 puanlı Huddersfield Town, bu mağlubiyet sonrası Premier Lig'de küme düşüne ilk takım oldu. 32 haftada 3 galibiyet alabilen Huddersfield Town'in Premier Lig'deki ikinci yılında küme düşmekten kurtulamadı.

Huddersfield Town , Premier Lig
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