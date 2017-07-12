Ibrahimovic, Manchester United ile anlaştı

Bu sene Fenerbahçe ve Beşiktaş'la kısa süre de olsa adı geçen Zlatan Ibrahimovic'in iyileşme süreci United doktorlarını bile şaşırttı. Aralık ayından önce dönmesi beklenmeyen 35 yaşındaki yıldızın Kasım ayında oynayabilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

İngiliz The Sun'da yer alan habere göre ise Manchester United, sözleşme yenilemediği Zlatan ile kısa süreli yeni bir kontrat yapacak.

United sağlık ekibinin şaşkınlıkla izlediği iyileşme sürecinden Jose Mourinho'nun da bilgilendirildiği ve Portekizli teknik adamın İsveçli golcüyü bırakmadan kısa bir kontratla kulüpte tutacağı yazıldı.