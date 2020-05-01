SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTE TÜRKİYE'DEKİ ÖLÜM SAYISI 3 BİN 258'E YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. İngiltere Ligi
  5. 01 Mayıs 2020 19:57

İngiliz milli futbolcu Kieran Trippier'e bahis suçlaması

İspanya'nın Atletico Madrid kulübünde oynayan İngiliz futbolcu Kieran Trippier hakkında "bahis" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İngiliz milli futbolcu Kieran Trippier'e bahis suçlaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki milli oyuncunun bahis kurallarını ihlal etmekle suçlandığı ve 18 Mayıs'a kadar savunma yapması gerektiği kaydedildi.

Söz konusu ihlalin, Trippier'in Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu 2019'un temmuz ayında gerçekleştiği ifade edildi.

İngiliz basınına konuşan Trippier, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." açıklamasını yaptı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Tottenham , İspanya Ligi , atletico madrid , İngiltere Ligi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM