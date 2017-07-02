İngiltere vergi kaçakçılığında futbol piyasasına el attı

HMRC (İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi) adına çalışan bir yetkili Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Doğru verginin ödenmesini sağlamak için futbol kulüpleri, futbolcular ve menajerler arasındaki ödemeleri dikkatle inceliyoruz. Kuralları sıkı bir şekilde uyguluyor ve oyunu oynayan herkesi sıkı sıkıya karşılaştırıyoruz. 2014-15 yıllarından beri yaptığımız mücadeleler sonucunda ekstra 269 milyon Euro vergi tahsis ettik. Şu anda 67 futbolcu, 39 kulüp ve 13 menajer hakkında görüntü haklarından doğan ihlallerle ilgili araştırma yapıyoruz. Vergi kaçırma planları yapan 100 futbolcu araştırıyoruz” diye konuştu.

Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, görüntü haklarından doğan vergilerden kaçmak için İngiliz Virgin Adaları, İrlanda Cumhuriyeti, Kolombiya ve Panama'da bir paravan şirket kullanmakla suçlanıyor. Mendes ise bu iddiaları reddediyor. Ünlü menajerin Cristiano Ronaldo’dan başlayıp Falcao’ya kadar giden geniş bir oyuncu yelpazesi bulunuyor.

Bu oyuncuların tamamı da görüntü haklarından doğan vergiler konusunda yargılanıyor.