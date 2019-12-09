Irkçı saldırı yapan o taraftar tutuklandı

İngiltere'de geçtiğimiz gün oynanan Manchester City - Manchester United maçında Unitedlı Fred'e ırkçı hareketlerde bulunan taraftar polis tarafından tutuklandı.

Brezilyalı futbolcunun bir pozisyon sonrası saha kenarına geldiği sırada maymun hareketleri yapan taraftarın tutuklandığını duyuran Manchester polisi Chris Hill yaptığı açıklamada "Irkçılığın hiç bir yerde yeri yok ve umarım bu tutuklama konuya olan ciddiyetimizi gösterir" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturmanın ve benzeri tüm olaylar konusunda futbol kulüpleriyle çalışmaya devam edeceğini belirten Manchester polisi, tutuklanan taraftarın ceza alacağını belirtti.

Irkçı saldırıya maruz kalan Brezilyalı futbolcu Fred ise tutuklanmanın ardından yaptığı açıklamada "Maçtan sonra soyunma odasında Lingard gibi bana destek olan bir sürü arkadaşım olduğunu gördüm. Bu konuyu düşünmek istemiyorum sadece futbol oynamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Sporx

