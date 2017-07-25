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  5. 25 Temmuz 2017 12:17

Javier Hernandez resmen West Ham'da

Londra ekibi, bonservisine 16 milyon sterlin verdiği futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı

Javier Hernandez resmen West Ham'da
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United,  Meksikalı golcü Javier Hernandez'i kadrosuna kattı.
 
Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına 16 milyon sterlin bonservis  ödeyen West Ham United, 29 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
 
 Altı sezon formasını giydiği Manchester United ile 156 maça çıkan ve  59 gol atan Hernandez, 2015 yılında 7,3 milyon sterlinlik bonservisle Bayer  Leverkusen'e gitmişti. Mayıs ayında Meksika Milli Takımı'nda 47. golünü kaydeden  yıldız oyuncu, milli takım tarihinin en golcü futbolcusu olmuştu.
 
Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı  başkent temsilcisi, transfer döneminde kaleci Joe Hart, Arjantinli savunma  oyuncusu Pablo Zabaleta ve Avusturyalı golcü Marko Arnautovic'i renklerine  bağlamıştı.

AA

West Ham United , Javier Hernandez
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