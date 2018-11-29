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  5. 29 Kasım 2018 12:28

Jonas Lössl, işkenceye uğrayan Suriyeli Cemal'e maça davet etmek istediğini açıkladı

Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın file bekçisi Jonas Lössl, İngiltere'de bir okulda yaşıtları tarafından işkenceye maruz kalan Suriyeli Cemal'i maça davet etmek istediğini açıkladı.

Jonas Lössl, işkenceye uğrayan Suriyeli Cemal'e maça davet etmek istediğini açıkladı
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İngiltere'de 15 yaşında Cemal adındaki Suriyeli mülteciye yönelik ırkçı saldırı büyük tepki topladı.

Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın Danimarkalı tecrübeli kalecisi Jonas Lössl de bu saldırıya kayıtsız kalmadı ve Cemal'i maça davet etmek istediğini açıkladı.

Lössl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemal'e sevgimi göstermek, onu ve ailesini Huddersfield Town'ın bir maçında misafir etmek isterim. Bunu ayarlamak için Cemal'le iletişime geçmeme yardımcı olabilecek birisi var mı?" ifadelerini kullandı.

Suriyeli Cemal , Jonas Lössl , Huddersfield Town
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